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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إنتقالي عدن يناقش جوانب التعاون مع مناضلي حرب التحرير والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، صباح اليوم الأربعاء، في مقر هيئة الرئاسة، الأمين العام لمنظمة مناضلي حرب التحرير، اللواء سالم عبدالله سالم ياسين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة العديد من المواضيع المتصلة بجوانب التعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي، ومنظمة مناضلي حرب التحرير، وفي مقدمتها المهام الموكلة من قيادة المجلس الانتقالي لمنتسب المنظمة.
وأكد اللواء ياسين دعم وتأييد منظمة مناضلي حرب التحرير في الجنوب للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستعداد مناضلي حرب التحرير للتعاون والعمل ضمن الإطار التنظيمي للمجلس الانتقالي وتنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم، والسير معاً نحو تحقيق الهدف الأسمى لشعب الجنوب المتمثل في التحرير والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة.
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