شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تكشف حقيقة التوصل لعلاج فعال لـ«كورونا الجديد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله بشأن وجود أي أنواع لعلاج معروف وفعّال للإصابة بفيروس كورونا الجديد، في ظل تقارير تلفزيونية صينية تشير إلى اكتشاف عقار فعّال لعلاج الفيروس.

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وعلقت المنظمة على التقارير الإعلامية التي بثّها التلفزيون الصيني، والتي أشار خلالها إلى تمكن فريق أبحاث في جامعة تشيجيانغ من اكتشاف عقار فعال لعلاج المصابين بعد تفشّي الوباء في البلاد، بقولها إنها تقارير ليست مؤكدة.

وعلّق المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق جاساريفيتش، على تلك الأنباء، قائلاً: “لا توجد أنواع علاج فعالة معروفة لهذا الفيروس”، خصوصاً بعد تأكيد وسائل إعلام عالمية تمكّن باحثين من تحقيق “تقدم كبير” في ابتكار لقاح.

يذكر أن تلفزيون الصين المركزي أعلن عن توصّل الفريق البحثي لاكتشاف العلاج، الذي نجح في التجربة على البشر شرقي الصين، حيث توجّهوا إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد.