شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة تنشطر إلى نصفين في مطار بإسطنبول والان نبدء بالتفاصيل

انزلقت طائرة ركاب من على مدرج الطيران اليوم الأربعاء في مطار صبيحة جوكشين الدولي في اسطنبول ،بتركيا، ما تسبب في انشطارها لنصفين، وفقا لوكالة أنباء الأناضول التركية.

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