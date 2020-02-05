شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحظر السفر إلى الصين والان نبدء بالتفاصيل

دعت وزارة الصحة الأردنية اليوم المواطنين الأردنيين إلى تجنب السفر إلى الصين إلا للضرورة، مع السماح للوفود الرسمية الصينية بالدخول بعد الاهتمام باستقبالهم ضمن المستوى المطلوب من قِبَل جميع السلطات المعنية في الأردن على المستوى المطلوب.

وقال الأمين العام للوزارة الدكتور حكمت أبو الفول: إن اللجنة الوطنية للأوبئة أوصت بوضع خطة وطنية في جميع المستشفيات لمنع انتشار أي إصابة بفيروس كورونا في الأردن، وتطبيق طرق ضبط العدوى ضمن البروتوكولات العالمية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية.

وأوضح في تصريحات صحفية أن اللجنة ناقشت تطبيق أعلى مستويات الرقابة الصحية وضبط العدوى في المعابر الحدودية ومستشفيات العزل، وأُسُس منع دخول المسافرين القادمين من الصين إلى الأردن إلا بعد 14 يوما من مغادرتهم الصين.