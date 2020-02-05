وزير المواصلات التركي: لا خسائر بشرية بحادث تحطم الطائرة في مطار صبيحة

أكد وزير المواصلات التركي، الاربعاء، عدم تسجيل خسائر بشرية بحادث تحطم الطائرة في مطار صبيحة مساء اليوم.
وقال اهد تورهان، بحسب "روسيا اليوم"، إنه "لا خسائر بشرية في حادث خروج الطائرة عن مسارها في مطار صبيحة"، مشيرا إلى أن الطائرة كانت تقل 177 شخصا.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين.
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