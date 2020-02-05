رئيس نادي الحدود: نظام الدوري الجديد عادل لجميع الفرق

وقال الركابي في حديث للسومرية نيوز، ان "ادارة النادي وفرت جميع الظروف لانجاح فريق كرة القدم في المنافسات التي ستنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري وان ملعب التاجي جاهز لاستضافة الفرق و نسعى الى تقديم الأفضل في الموسم بعد تدعيم صفوف الفريق بعدد من التعاقدات في الانتقالات الشتوية".واوضح ان "إيقاف منافسات الدوري تعد عامل سلبي يؤثر على الكرة العراقية بشكل عام وان الوضاع في البلاد اليوم هي جيدة وان إقامة المباريات امر طبيعي في ظل اعطاء وزارة الداخلية كافة الضمانات لحماية الملاعب".

يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في السادس عشر من شهر شباط الجاري.