- 1/2
- 2/2
2020-02-05 | 17:02
المصدر:
40 مشاهدة
اكد رئيس نادي الحدود الرياضي، فؤاد ناصر الركابي، بان إقامة الدوري بنظام المرحلة الواحدة هو الحل الأمثل لجميع الفرق كونه يعطي فرصة للتنافس بشكل اكبر بين الفرق وأفضل بكثير من نظام المجموعتين الذي تخوض فيه الفرق عدد قليل من المباريات.
وقال الركابي في حديث للسومرية نيوز، ان "ادارة النادي وفرت جميع الظروف لانجاح فريق كرة القدم في المنافسات التي ستنطلق في السادس عشر من الشهر الجاري وان ملعب التاجي جاهز لاستضافة الفرق و نسعى الى تقديم الأفضل في الموسم بعد تدعيم صفوف الفريق بعدد من التعاقدات في الانتقالات الشتوية".
واوضح ان "إيقاف منافسات الدوري تعد عامل سلبي يؤثر على الكرة العراقية بشكل عام وان الوضاع في البلاد اليوم هي جيدة وان إقامة المباريات امر طبيعي في ظل اعطاء وزارة الداخلية كافة الضمانات لحماية الملاعب".
واوضح ان "إيقاف منافسات الدوري تعد عامل سلبي يؤثر على الكرة العراقية بشكل عام وان الوضاع في البلاد اليوم هي جيدة وان إقامة المباريات امر طبيعي في ظل اعطاء وزارة الداخلية كافة الضمانات لحماية الملاعب".
يذكر ان الدوري الممتاز سينطلق في السادس عشر من شهر شباط الجاري.
المحرر: محمد خليل
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس نادي الحدود: نظام الدوري الجديد عادل لجميع الفرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.