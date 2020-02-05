تحطم طائرة في اسطنبول بعد خروجها عن مسارها عقب هبوطها

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بتحطم طائرة في مطار صبيحة في اسطنبول خرجت عن مسارها عقب هبوطها حيث انشطرت إلى نصفين. وذكرت قناة "TRT" التركية، أن الطائرة خرجت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية. من جانبه، أفاد موقع "روسيا اليوم"، في أنقرة، بأن سيارات الإسعاف هرعت إلى المطار بعد اندلاع حريق في الطائرة التي حطّت من مدينة إزمير.

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