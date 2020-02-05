الصحة: الجالية العراقية في الصين وصلت لمطار بغداد وسيتم عزلهم 14 يوما

أعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، وصول الجالية العراقية في الصين الى مطار بغداد، مشيرة الى عدم وجود اي إصابة بأفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية، كشفت عن نقلهم لمؤسسة صحية بغية عزلهم 14 يوما للتأكد من سلامتهم.



وأوضح أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم، حيث تم نقلهم الى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة"، لافتا الى أن "أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة سيف البدر في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الجالية العراقية في الصين وصلت الى مطار بغداد الدولي"، مشيرا الى أنه "لا توجد اي إصابة في أفراد الجالية بفايروس كورونا حسب الفحوصات الأولية والحالية".وأوضح أن "فريقا طبيا متخصصا كان في استقبالهم، حيث تم نقلهم الى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يوما وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة"، لافتا الى أن "أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم تحوي كافة الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة وحضر الإجراء عدد من السادة النواب في لجنة الصحة والبيئة النيابية". في ادناه مجموعة من الصور:

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