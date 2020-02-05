استشهاد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

استشهد فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن "الفتى محمد الحداد، 17 عاماً، استشهد برصاصة اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل".

وتشهد المدينة منذ عدة أيام مواجهات بين الاحتلال وفلسطينيين يحتجون على خطة السلام الأمريكية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، وتجددت المواجهات، الأربعاء.

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وكان ترامب أعلن، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.





وادعى أن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق تلك الخطة، بحسب ترامب، أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وزعم أن خطته للسلام ستمنح الفلسطينيين ضعف مساحة الأراضي المعروضة عليهم سابقا، موجها حديثه لنظيره الفلسطيني قائلا: "إذا اخترت طريق السلام فالولايات المتحدة والعديد من الدول ستعاونك طول الطريق".

وتظاهر آلاف الفلسطينيين، في رد فعل مباشر، بالضفة الغربية وغزة؛ احتجاجا على خطة ترامب، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.