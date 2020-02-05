قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو تنظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة.
وتأتي تصريحات ريابكوف تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، أن قواتها البحرية نشرت سلاحا نوويا منخفض القوة ينطلق من الغواصات، في خطوة ترى أنها ضرورية "لردع الخصوم".
ويرى مؤيدو الحد من التسلح وبعض أعضاء الكونغرس، أن مثل هذه الأسلحة منخفضة القوة قد تجعل نشوب صراع نووي أكثر ترجيحا.
وللأسلحة النووية منخفضة القوة آثار مدمرة رغم أن قوتها أقل من 20 كيلوطنا، حيث كانت للقنبلة الذرية التي سقطت على هيروشيما باليابان في أغسطس 1945 نفس القوة التفجيرية تقريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو: ننظر بقلق كبير إلى تسليح الغواصات الأمريكية بذخائر ذرية منخفضة القوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.