انت الان تتابع مجلس الشيوخ الأمريكي يتجه صوب تبرئة ترامب الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء صوب تبرئة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتا في الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته نظرا لأنه لم يعلن أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ المئة لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

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وفي حال تبرئة ترامب فسوف ينقل الجمهوريون والديمقراطيون قضية كل منهما إلى الناخبين حيث يسعى ترامب للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وركزت محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، التي استمرت 21 يوما، على ما إن كان الرئيس منع مساعدة أمريكية لأوكرانيا في الصيف الماضي للضغط على كييف من أجل بدء تحقيق يتعلق بجو بايدن نائب الرئيس السابق وأحد مرشحي الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا العام.

وكشف استطلاع لرويترز/إبسوس أجري في 27 و28 يناير كانون الثاني أن 39 بالمئة من البالغين الأمريكيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه مقابل رفض 55 بالمئة.

ويقل هذا بقليل عن نسبة التأييد عندما بدأ مجلس النواب تحقيق المساءلة في سبتمبر أيلول وكانت 43 بالمئة مقابل رفض 53 بالمئة.