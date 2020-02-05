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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.
وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.
ولم يعلن بعد إن كان هناك ضحايا جراء الحادث.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında uçak düştü. Can pazarı yaşanıyor. ;(#sabihagökçen #carsamba #yks2020 #yagmur#Trump #istifaediyorum #istanbul #uçak #pegasuspic.twitter.com/U9VwGlwQ6A— Keşfet 'e Git (@kesfetegit)
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında uçak düştü.— Keşfet 'e Git (@kesfetegit) February 5, 2020
Can pazarı yaşanıyor. ;(#sabihagökçen #carsamba #yks2020 #yagmur #Trump #istifaediyorum #istanbul #uçak #pegasus pic.twitter.com/U9VwGlwQ6A
BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7— BNO News (@BNONews)
BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims https://t.co/UuIXVDlFa7— BNO News (@BNONews) February 5, 2020
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