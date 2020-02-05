شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، بدون الإفادة في الوقت الحاضر عن ضحايا.



وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

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ولم يعلن بعد إن كان هناك ضحايا جراء الحادث.