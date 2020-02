عاجل.. خروج طائرة عن المدرج وانشطارها قسمين بعد هبوطها في إسطنبول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

وانشطر هيكل الطائرة التابعة لشركة ”بيغاسوس“ الخاصة إلى قسمين واشتعلت فيه النيران بعد خروج الطائرة عن المدرج في مطار صبيحة كوكجن الدولي بسبب انزلاقها وسط تساقط أمطار في اسطنبول، على ما أظهرت مشاهد بثتها شبكة ”سي إن إن تورك“. وكانت الطائرة قادمة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

ولم يعلن بعد إن كان هناك ضحايا جراء الحادث.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7— BNO News (@BNONews)