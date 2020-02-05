مرصد حقوقي: ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 فبراير 2020

طرابلس - الخليج 365

تواصل تركيا إرسال مرتزقة إلى العاصمة الليبية طرابلس رغم الهدنة.



وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس، ليصل إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800.

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وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المرتزقة وتخطيها الرقم المطلوب من قبل تركيا 6 آلاف شخص، فإن عمليات التجنيد في عفرين ومناطق "درع الفرات" وشمال شرقي سوريا لا تزال قائمة.

ووثق المرصد وقوع المزيد من القتلى في صفوف المرتزقة الموالين لتركيا بـمعارك طرابلس، ليصل عددهم إلى 80 قتيلاً.

ونوه المرصد السوري بأن نحو 64 من مرتزقة تركيا، انتقلوا من ليبيا إلى أوروبا، ليشكلوا تهديداً كبيراً على دول الاتحاد الأوروبي.