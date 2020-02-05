الخارجية اليابانية تخطر روسيا بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا

أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​طوكيو​، أن "الخارجية ​اليابان​ية أخطرتها بوجود 24 مواطنا ​روسيا​ على متن سفينة Diamond Princess الموبوءة ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "السفارة تبقى على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية و​وزارة الصحة​ اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس".

ووفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية، يوجد على متن ​السفينة​ حوالي 3.7 ألف شخص، يحملون جنسيات 50 دولة، لم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن، وكان بين الركاب مواطن صيني تبين بعد نزوله في ​هونغ كونغ​، أنه مصاب بالفيروس المميت.