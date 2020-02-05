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الخارجية اليابانية تخطر روسيا بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا

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أعلنت ​السفارة الروسية​ في ​طوكيو​، أن "الخارجية ​اليابان​ية أخطرتها بوجود 24 مواطنا ​روسيا​ على متن سفينة Diamond Princess الموبوءة ب​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان "السفارة تبقى على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية و​وزارة الصحة​ اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس".

ووفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية، يوجد على متن ​السفينة​ حوالي 3.7 ألف شخص، يحملون جنسيات 50 دولة، لم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن، وكان بين الركاب مواطن صيني تبين بعد نزوله في ​هونغ كونغ​، أنه مصاب بالفيروس المميت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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