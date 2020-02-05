الخارجية اليابانية تخطر روسيا بوجود 24 روسيا على سفينة موبوءة بكورونا

أعلنت السفارة الروسية في طوكيو، أن "الخارجية اليابانية أخطرتها بوجود 24 مواطنا روسيا على متن سفينة Diamond Princess الموبوءة بفيروس كورونا"، مشيرة الى ان "السفارة تبقى على اتصال وثيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة اليابانية، فيما يتم توفير كل المساعدة الطبية اللازمة والمواد الغذائية للمواطنين الروس".
ووفقا لوزارة الصحة والعمل اليابانية، يوجد على متن السفينة حوالي 3.7 ألف شخص، يحملون جنسيات 50 دولة، لم تعلن عنها اليابان رسميا حتى الآن، وكان بين الركاب مواطن صيني تبين بعد نزوله في هونغ كونغ، أنه مصاب بالفيروس المميت.
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