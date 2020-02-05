برلمان تركيا يوافق على تمديد مهمة قوات البحرية في خليج عدن لمدة عام

وافق ​البرلمان التركي​ على تمديد مهمة قواته البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه و​المياه​ الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي. إضغط للمزيد

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