برلمان تركيا يوافق على تمديد مهمة قوات البحرية في خليج عدن لمدة عام

وافق البرلمان التركي على تمديد مهمة قواته البحرية في خليج عدن وبحر العرب ومحيطه والمياه الاقليمية للصومال وسواحله مدة عام إضافي.
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