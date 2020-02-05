السفارة الاميركية بالاردن: خروج القوات الاميركية من العراق سيضر العراقيين أكثر

أكدت القائم بأعمال ​السفير الأميركي​ كارين ساساهارا لدى عمان، "عدم وجود اي نية لإجراء أي مفاوضات بين ​الولايات المتحدة​ و​الأردن​ على استضافة القوات الاميركية"، موضحة ان "التواجد الأميركي في العراق لم يأت بقرار ​البرلمان العراقي​ حتى ينتهي بقرار آخر، بل هذا التواجد جاء بحكم ضرورة الحفاظ على أمن العراق وأمن المنطقة كلها"، معتبرة أن "خروج هذه القوات سيضر العراقيين أكثر ويجعل العراق ساحة للأجندة الإيرانية، وان الجنود الأمريكيين في العراق يعتبرون ضمانا لاستمرار الديمقراطية فيه، وحال خروجهم سيكون هذا البلد على أعتاب التفكك والخراب كما حدث سابقا في سوريا فضلا عن تجميد ممتلكاته في الولايات المتحدة"، مشيرة الى انه "إذا أصرت ​بغداد​ على إخراج قواتنا سيتعين عليها تعويض جميع الخسائر التي تكبدها ​الجيش الأميركي​ خلال حرب تحرير العراق وإنقاذ هذا البلد من براثن تنظيم "داعش".

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