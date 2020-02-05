أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية شباط للإنسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة

طالب الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ، القوات الحكومية السورية "بالانسحاب إلى ما وراء خطوط نقاط المراقبة التركية بحلول نهاية شباط وإلا سنتصرف"، مههدا بأنه "إذا تطلب الأمر، فإن القوات المسلحة التركية سوف تعمل جوا وبرا وستنفذ عملية عسكرية إن لزم الأمر في إدلب".

وأشار، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، الى أن "عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم"، لافتا إلى أنه "أخبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه يتوجب على قوات الحكومة السورية الانسحاب من حدود "اتفاق سوتشي"، وإن لم تنسحب هذه القوات فإن تركيا ستتكفل بذلك".

ورأى أردوغان، أن الهجوم على الجيش التركي في سوريا كان متعمدا، ويعتبر بمثابة نقطة تحول"، مشددا على أن "الهجوم على الجنود الأتراك في سوريا، سيكون بداية لمرحلة جديدة بالنسبة لتركيا في سوريا".

وأشار إلى أن الجيش التركي موجود في سوريا بموجب اتفاقية أضنة، التي تتيح له القيام بعمليات عسكرية هناك، معتبرا أن "كافة القوى الموجودة في سوريا تتخذ من محاربة "داعش" ذريعة لتنفيذ مخططاتها، و التفاهمات في إدلب شمال سوري،ا لا يجري تطبيقها بشكل فعال، والعالم ما زال يقف مكتوف الأيدي إزاء ما يحدث هناك".