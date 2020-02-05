الصدر يدعو القبعات الزرق لتمهيد الطريق أمام القوات الأمنية لكشف المخربين

أكد زعيم ​التيار الصدري​ في ​العراق​، ​مقتدى الصدر​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا تمييز بين ثوار تشرين السلميين، وبين ثوار الإصلاح، إلا من له أجندات خارجية أو من يريد الفتنة، أو يحمل ​السلاح​ ضد العراقيين، أو من يريد تعطيل التقدم العلمي، ومن خلال غلق الصروح الدراسية، أو من يريد تعطيل ​الحياة​ اليومية، فكل هؤلاء ليس منا نحن العراقيين الوطنيين"، داعياً لـ"كشف المخربين وأدعياء الوطنية، وذلك من خلال مساعدة ومعونة قواتنا الأمنية البطلة، وما على الأعزة الغيورين، من أصحاب القبعات الزرق، إلا تمهيد الطريق لذلك، بكل ود وسلام ومحبة، فقلوبهم مفتوحة للجميع، كما عهدتهم وخبرتهم من ذي قبل".

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