تبون: واثقون من قدرة الصين على الانتصار في معركتها ضد الكورونا

وجه الرئيس ​الجزائر​ي ​عبد المجيد تبون​، رسالة تعزية وتضامن لنظيره ​الصين​ي ​شي جين بينغ​، معربا فيها باسم الشعب الجزائري عن "أصدق مشاعر المواساة، وخالص تعازيه لعائلات ​ضحايا​ ​فيروس كورونا​، وعن التضامن التام مع سكان مقاطعة هوبي، التي تحظى بمكانة متميزة في قلوب الجزائريين، فهي التي بادرت إلى إرسال أول بعثة طبية صينية للجزائر بعد استقلالها"، مؤكداً أن "بلاده وبحكم علاقات التعاون المتميزة والصداقة التاريخية تثمن وتدعم جهود ​السلطات الصينية​ من أجل احتواء الوباء، ونحن على يقين بأن القدرات التي تتوفر عليها الصين، ستمكنها بدون شك، من الانتصار في معركتها ضد تفشي هذا الفيروس الخطير"، مشيراً الى ان "السلطات الجزائرية، أرسلت لوازم طبية قد يكون الشعب الصيني في أمس الحاجة إليها في هذه الظروف العصيبة، عربون محبة وتضامن من الشعب الجزائري".

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