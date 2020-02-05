خليفة حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في بنغازي

أعلنت ​القيادة​ العامة "للجيش الوطني اللبيي" أن "قائد الجيش المشير ​خليفة حفتر​ استقبل وزير الخارجية الألماني ​هايكو ماس​ بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة في ​بنغازي​، لـ"بحث الازمة الليبية". وقبل لقائه ماس، أجرى حفتر مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم بالرجمة أيضا.

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