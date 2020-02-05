توجه رئيس ائتلاف "الوطنية" ​العراق​ي ​إياد علاوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى طلبة العراق، معتبراً انهم "أبطال اليوم وقادة ​المستقبل​، وقلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم أنهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي".

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كانت هذه تفاصيل خبر علاوي: طلبة العراق يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع في ساحات التظاهر السلمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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