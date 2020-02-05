"القبس": إصابة 42 عسكرياً كويتياً بالإيدز بعد إجراء كشف طبي دوري عليهم

أشار موقع صحيفة "القبس" الكويتية إلى إن لجنة الفحص الطبي اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا من منتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني بمرض "الإيدز".
ولفتت مصادر الصحيفة إلى أن "اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية، ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بالإيدز".
ولفتت الصحيفة إلى أن توزيع المصابين جاء بـ 7 مصابين من الحرس الوطني، و21 من الجيش، و14 ينتمون إلى وزارة الداخلية.
وأكدت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "الفحص الطبي لا يزال متواصلا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون في جناح طبي خاص".
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