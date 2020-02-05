أكد الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ خلال تقديم ​السفير الجزائري​ الجديد ب​موسكو​ محمد شريف كورت أوراق اعتماده أن "الدولتين تربطهما علاقات ودية قوية مستمرة لسنوات طويلة"، مؤكداً انه "وفي الآونة الأخيرة في برلين، أجريت محادثة قصيرة مع تبون"، متأملاً أن "يراه في ​روسيا​"، معتبراً أن "​الانتخابات الرئاسية​ التي أجريت في نهاية العام الماضي كانت خطوة جادة نحو التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في الجزائر"، مشدداً على انه "يدعم الخط المتوازن الذي تتبعه الجزائر في الشؤون الدولية والإقليمية، فنحن نرى آفاقا جيدة لتعزيز التعاون والتنسيق الاقتصادي والعسكري- التقني من أجل تعزيز الاستقرار و​الأمن​ في ​شمال أفريقيا​ ومنطقة الصحراء والساحل".

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كانت هذه تفاصيل خبر بوتين للسفير الجزائري في موسكو: نأمل ان نرى الرئيس الجزائري بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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