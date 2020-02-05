الصحة العالمية: 23360 حالة إصابة بالكورونا في الصين و191 خارجها

أعلن رئيس ​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في ​مؤتمر​ صحفي للحديث عن تطورات انتشار ​فيروس كورونا​، انه لغاية الأن تم تسجيل 23360 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في ​الصين​، و191 حالة إصابة بفيروس كورونا خارج الصين"، لافتاً الى ان "القلق الأكبر هو في احتمال انتشار الكورونا بدول ضعيفة الإمكانيات"، كاشفاً عن "ارسال 500 ألف قناع و40 ألف جهاز استنشاق للدول التي سجلت إصابات".

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