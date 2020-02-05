أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​فادي سعد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "استدعاء الناشطين الواحد تلو الآخر إلى التحقيق هو أمر لا يبشر بالخير ومغاير لما وعدتنا به ​الحكومة الجديدة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر سعد: استدعاء الناشطين للتحقيق هو أمر لا يبشر بالخير ومغاير لما وعدتنا به الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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