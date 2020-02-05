دياب عرض ونقيب المقاولين اوضاع القطاع

التقى رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في مكتبه في ​السراي الحكومي​، نقيب المقاولين المهندس ​مارون الحلو​ في حضور المحامي ​محمد مطر​. وأوضح حلو بعد اللقاء أنه "بحث مع دياب في موضوع قطاع المقاولات والتطوير العقاري، وكيفية معالجة حالة الجمود التي يعانيها القطاع، مع ضرورة تسديد مستحقات المقاولين".

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