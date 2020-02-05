اقفال المسارب المتفرعة من مستديرة العبدة بالاطارات المشتعلة للمطالبة بتخلية موقوف

اقفل ناشطو ​الحراك الشعبي​ في ساحة الاعتصام عند مستديرة ​ببنين​ -العبدة كل المسارب المتفرعة عن المستديرة بالاطارات المشتعلة وبالعوائق، الامر الذي شل ​حركة السير​ بكل الاتجاهات على المدخل الجنوبي لمحافظة عكار، مطالبين بتخلية الموقوف محمود.ظ. ر.

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