النشرة: حراك صيدا نظم مسيرة جابت شوارع المدينة وصول الى تقاطع ايليا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان "حراك صيدا" نظم في يومه الثاني عشر بعد المئة، ​تظاهرة​ تحت شعار "ضد الغلاء.. ارفع صوتك حتى يسمعوا.. ​حكومة​ لا تكافح الغلاء.. لا تمثلنا حكومة لا تحمي حقوق الناس.. لا تمثلنا"، انطلقت من امام فرع ​مصرف لبنان​ في صيدا وسط اجراءات امنية للجيش اللبناني و​قوى الامن الداخلي​، وهي التحرك الاحتجاجي الرابع بعد "وقفات رمزية" امام مؤسسة "​اوجيرو​" وشركة "كهرباء لبنان الجنوبي" في شارع حسام الدين ​الحريري​، وامام فرع المصرف ذاته. وقد جابت شوارع المدينة وصولا الى تقاطع ايليا.

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