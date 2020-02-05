لفت عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "هيئة التشريع والاستشارات في ​وزارة العدل​ تحسم وبشكل جريء وقاطع مسألة وجوب استرداد ​الدولة​ فورا" إدارة ال​قطاع الخليوي​ من شركتي mtc وorascom. كل التحيّة للقضاء الجريء في زمن الثورة! إدارة قطاع الخليوي، الى الدولة دُرْ". ​​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حبشي: إدارة قطاع الخليوي الى الدولة دُرْ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.