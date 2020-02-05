عاجل.. الصين تعلن الوصول إلى علاج فعال لفيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أعلن التلفزيون الصيني، عن توصل فريق بحثي بأحد الجامعات لعلاج فعال لفيروس كورونا، حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز".

وأعلنت الصين ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 490 شخصا بنهاية الرابع من فبراير، بعد تأكيد وفاة 65 مريضا في مقاطعة هوبيه مركز انتشار الوباء.

كما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني تأكيد 3156 إصابة جديدة في مقاطعة هوبيه، ما يرفع عدد المصابين في المقاطعة فقط إلى نحو 16678 شخصا، وبلغت عدد الحالات المؤكدة للمصابين بالفيروس داخل الأراضي الصينية 24300 شخص.

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