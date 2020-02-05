التلفزيون الصيني: فريق البحث في جامعة جيجيانغ توصل إلى دواء فعال نجح في التجربة شرق البلاد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty

نقل مراسل RT عن تلفزيون الصين المركزي، تأكيده أن فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية، توصل إلى "علاج فعال وحاسم" لمكافة فيروس "كورونا"، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد.

وأضاف مراسلنا أن أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، وصلوا صباح اليوم إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة "كورونا".

من جهته، شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج، على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.

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