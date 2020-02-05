شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المشاركين بأول سوق إلكترونية مصرية فى 10 أيام.. اعرف المزايا وطريقة التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر من داخل منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الأيام العشرة الماضية منذ فتح باب تسجيل التجار والعارضين، شهدت مشاركة كبيرة وإقبالا كثيفا على أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات مصرية الصنع، ليصل العدد إلى مئات الصناع والبائعين، متجاوزا التقديرات الأولية وتوقعات المنصة لحجم المشاركة فى الفترة الأولى.

وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية سهلة للغاية، وأن الدفعة الأولى من الشركاء المبادرين بالتسجيل سيتمتعون بحزمة مزايا ضخمة للتجارة الإلكترونية فيما يخص الفرص التسويقية ومساحات الترويج ونسب الاشتراك وعمولات البيع، فضلا عن تمتعهم بمساحات أوسع للشراكة على صعيد برامج التدريب والتأهيل والدعم الفنى، والانضمام إلى المبادرات والتحركات المستقبلية فى الأسواق العربية والإقليمية، خاصة المبادرة الضخمة التى تستعد إدارة المنصة لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز التكامل الاقتصادى والتجارى مع دول القارة الأفريقية، وتسهيل العمل والاستثمار المشترك وتدفق البضائع والخدمات بين دول القارة.

وبحسب المصادر، وما أكده محمد وحيد المدير التنفيذى لمنصة جودة للتجارة الإلكترونية، فإن الفترة الحالية تشهد عملا دؤوبا على مدار الساعة من الفرق الفنية والتنفيذية داخل المنصة، تتوزع على مسارات عديدة تشمل مراجعة طلبات الاشتراك، وبدء التواصل مع الشركاء من التجار والعارضين، والتواصل مع الشركات الكبرى والعلامات التجارية البارزة للانخراط فى المنصة لتطوير أنشطة التجارة الإلكترونية وإتاحة مزايا إضافية للمستهلكين وصغار العارضين، عبر برامج شراكة وتعاون إنتاجى وتسويقى مبتكرة، ويترافق ذلك مع جولات تفاوض واتفاقات وبروتوكولات تعاون مع عديد من الجهات العاملة فى مجالات الدفع النقدى والإلكترونى والتجزئة المصرفية وخدمات النقل والتوصيل، بغرض امتلاك بنية مالية وقاعدة لوجستية قوية منذ اللحظة الأولى لانطلاق المنصة تجريبيا خلال مايو المقبل، بما يضمن نجاح تجربة التجارة الإلكترونية المبتكرة تحت شعار "صنع فى مصر"، ويزيد فرص الرواج والربح للعارضين، ويوفر للمستهلكين تجربة استخدام سهلة ومفيدة.

كانت منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أولى العلامات التجارية التى تطلقها شركة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول التكنولوجية المبتكرة فى مجال التجارة والخدمات، قد أعلنت دخولها سوق التجارة الإلكترونية المصرية والعربية مؤخرا، بعدما فتحت باب التسجيل للعارضين والصناع ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة، بشرط تسويق المنتجات محلية الصنع، وفق باقة مبتكرة من الأنظمة التسويقية والتجارية والمالية، وأقل أعباء ممكنة للعارضين فى الاشتراك وعمولات البيع، وفرص وعروض ومزايا عملية للمستهلكين، مؤكدة منحها حزمة من المزايا النوعية للمبادرين بالتسجيل، واستعدادها للانطلاق تجريبيا خلال مايو المقبل، على أن يتواصل تسجيل مزيد من البائعين وتوسيع قاعدة التجار والعملاء وحجم الأعمال، تمهيدا للمرحلة الثانية التى تشهد التوسع الإقليمى والعالمى بغرض تسويق المنتجات ذات المنشأ المصرى، وزيادة عوائد الأنشطة الصناعية والتجارية المصرية بمزيد من التدفقات النقدية الجديدة، عبر خلق طلب أوسع على السلع المصرية، وغزو مزيد من الأسواق الناشئة والمتطورة.

وبحسب فريق منصة جودة للتجارة الإلكترونية، فإن المبادرين بالتسجيل منذ الآن حتى مايو المقبل سيتمتعون بإعفاءات كبيرة فيما يخص الرسوم السنوية، فضلا عن تخفيض نسبة عمولات البيع التى تتراوح بين 3 و15% في حدها الأقصى بحسب طبيعة المنتج ورواجه وهامش ربحه، إضافة إلى الاستفادة ببرامج التدريب والتأهيل والشراكات والتكامل مع كبار الشركات والعلامات التجارية، بينما تستفيد الدفعات التالية ببرامج تجارة إلكترونية متطورة، وخطة شاملة مُتدرجة للتوسع فى الأسواق الإقليمية والعالمية، ووفق خريطة الموقع الإلكترونى للمنصة يُمكن لراغبى الاشتراك التسجيل في أقل من 3 دقائق.

خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل فى منصة جودة للتجارة الإلكترونية

1- اكتب gawda.com فى شريط URL للذهاب إلى منصة جودة





2- ابدأ تعبئة البيانات العامة بكتابة الاسم الثلاثى





3- سجل اسم المتجر أو العلامة التجارية لمنتجاتك





4- اكتب البريد الإلكترونى الخاص بك أو بالمتجر أو الشركة





5- اكتب رقمى الهاتف الأرضى والمحمول





6- اختر القسم الذى تندرج منتجاتك تحته





7- حدد فئة المنتجات ضمن القسم المحدد





8- اختر المنصات الأخرى التى تعرض منتجاتك من خلالها إن وجدت





9- اضغط اختيار "التالى" لاستكمال تعبئة البيانات

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10- استكمل تعبئة البيانات





11- ضع رابط الموقع الإلكتروني لمتجرك أو شركتك إن وجد





12- ضع رابط صفحة "فيس بوك" الخاصة بالمنتج أو المتجر





13- ضع رابط حساب "انستجرام" الخاص بالمنتج أو المتجر





14- اختر عنوان المتجر أو المكان الذى تتوافر فيه منتجاتك





15- اكتب ما تحب من تفاصيل إضافية عن المنتج أو المتجر أو الفئة التى تعمل فيها

16- ضع صورة البطاقة الضريبية إن وجدت





17- ضع صورة السجل التجارى إن وجد





18- ضع علامة (صح) إذا كنت تقبل الشروط والأحكام (يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط المرفق)





19- اضغط "انتهى" لإرسال طلبك إلى إدارة منصة جودة للتجارة الإلكترونية





20- إفادة من منصة جودة بتسلم طلبك وبدء إجراءات المراجعة (سيعيد فريق المنصة الاتصال بكم فى أقرب فرصة)

http://www.gawda.com