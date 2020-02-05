شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحدد أسماء رؤساء اللجان ومقارها فى تكميلية الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، القرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن ندب رؤساء اللجان الفرعية والفرز وتحديد مقارها وأرقامها للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بالجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة بالمنيا ومقرها مركز شرطة ملوى.





ونص القرار على أن ندب كل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بالقرار رؤساء اللجان الفرعية والفرز التي تجرى عملية الانتخابات التكميلية في كل دائرة من الدائرتين يومي 11 و12 فبراير وفى حالة الإعادة يومى 10 و11 مارس.

وكانت الوطنية للانتخابات أصدرت القرار رقم 6 لسنة 2020، بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية فى الانتخابات التكميلية بدائرتى الجيزة وملوى والذى تضمن أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونا من الساعة 3 مساء وحتى الساعة 4 مساء ولرئيس اللجنة الفرعية تعدل موعد تلك الفترة وفقا لظروف سير العملية الانتخابية وبما يحقق التيسير على الناخبين وتحقيق راحتهم وتمكينهم من أداء حقهم الدستورى ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة.

كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 7 لسنة 2020 بشأن ندب رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمنائها وتحديد مقرها للانتخابات التكميلية بالدائرتين.

Advertisements

ونص القرار على أن ندب كل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين المبينة أسماؤهم بالكشف المرفق بالقرار رئيسا وأعضاء للجنة العامة التى تجرى عملية الانتخابات التكميلية فى كل دائرة من الدائرتين يومى 11 و12 فبراير وفى حالة الإعادة يومى 10 و11 مارس.

وأشار القرار إلى أنه على اللجنة العامة أن تستمر فى عملها فى اليوم التالى لإعلان الحصر العددى للأصوات بالدائرة وذلك لتلقى تظلمات ذوى الشأن من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، وإرسال التظلم فور قيده إلى الهيئة مشفوعا بما تراه من ملاحظات تطبيقا لأحكام المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه.

وعند غياب أى من رئيس اللجنة العامة أو أحد أعضائها أو وجود عذر يمنع أى منهم من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويكون مقر اللجنة العامة بالدائرة الأولى بالجيزة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بشارع صلاح سالم –ربيع الجيزى سابقا- بجوار مجمع المصالح الحكومية.

ويكون مقر اللجنة العامة بالدائرة السابعة بملوى فى المنيا بمركز الدعم الإعلامى التابع لوزارة الزراعة – نهاية شارع المجيدى بندر ملوي.

ويحل أمين احتياطى محل أمين أصلى عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل.