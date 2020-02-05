الأمم المتحدة: هدنة طرفي النزاع الليبي تتحول إلى “وقف دائم لإطلاق النار”

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، اليوم الثلاثاء، موافقة طرفي الصراع في ليبيا على تحويل الهدنة بينهما إلى “وقف دائم لإطلاق النار”، مشيراً إلى أنها “المرة الأولى التي يلتقي في ضباط كبار من طرفي الصراع”.

وقال المبعوث الأممي غسان سلامة إن حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج، والجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر وافقا، خلال اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة المنعقدة في جنيف، على وقف دائم لإطلاق النار، معلناً أنه “تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى”.

وأضاف أن هناك “إرادة حقيقية لبدء التفاوض” بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف، لكنه قال للصحافيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح وإن المرتزقة لا يزالون يتدفقون على البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الإثنين الماضي، بدء اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بصيغة 5+5 تحت في مقرها في مدينة جنيف السويسرية.

وأوضحت في بيان أن الاجتماعات ستتم بحضور خمسة أعضاء من ممثلي حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وخمسة من الأعضاء التابعين للواء المتقاعد حفتر، ويرأسها سلامة.