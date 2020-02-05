المدير التقني للجامعة يعقد ندوة صحافية لتقديم مدربي المنتخبات الوطنية

يعقد روبرتس واين أوشن، المدير التقني الوطني، يوم الاثنين المقبل، بمركب محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا، بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، ندوة صحافية لتقديم مدربي المنتخبات الوطنية، الذين تعاقدت معهم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مؤخرا.

وعينت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كلا من بيرنار سيموندي، مدربا للمنتخب الأولمبي، ويساعده زكرياء عبوب، والبرتغالي جواو ريكاردو أروزو مدربا لمنتخب أقل من 20 سنة بمساعد جمال العليوي، والاسباني سيرجيو بينا مدربا لمنتخب أقل من 17 سنة، بمساعدة بدر القادوري.

واختير طارق مخناس لقيادة منتخب أقل من 15 سنة بمساعدة رشيد روكي، في وقت ثم تعيين كيلي لينسي مدربة للمنتخب النسوي، ولمياء بومهدي، مدربة لمنتخب أقل من 17 سنة.