إدارة موازين تعلن عن تاريخ دورته المقبلة

أعلنت إدارة مهرجان موازين إيقاعات العالم، اليوم الأربعاء، عن تاريخ دورته المقبلة، والتي تنطلق يوم 19 يونيو القادم، وتنتهي في 27 منه.
وأعلنت إدارة موازين، المهرجان الأشهر افريقيا وعربيا، من خلال منشور على الصفحة الفايسبوكية الرسمية ، تاريخ الدورة 19 ، دون الاعلان لحدود الساعة عن اسم أي فنان سيشارك فيها.
وكانت مصادر “اليوم24” قد كشفت أن جمعية مغرب الثقافات، المشرفة على الحدث الفني المذكور، تتفاوض مع سعد لمجرد والمصري محمد رمضان لإحياء إحدى سهرات الدورة القادمة، في وقت يعيش فيه كلا الفنانين توهجا فنيا.
وحققت دورة موازين الأخيرة، حضورا جماهيريا كبيرا، بلغ في مجمله ما يفوق 2.5 مليون شخص.
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