اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن بعض الأحزاب تقدم بعض الأشخاص، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وأنجزت تقارير في حقهم.
وأكد المتحدث ذاته، أن النموذج التنموي لا يمكن أن ينجح، وسيكون كسابقيه، اذا لم يتم وضع سياسات عمومية تتصدى للرشوة، والريع.
وأوضح الغلوسي، أن نسبة قليلة تستحوذ على الثروة بالمغرب، وهناك تفاوت مجالي، وآخر في توزيع الثروة.
كانت هذه تفاصيل خبر الغلوسي: بعض الأحزاب تقدم نخبا فاسدة ونسبة قليلة جدا من المغاربة تستحوذ على الثروة- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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