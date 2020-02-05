الغلوسي: بعض الأحزاب تقدم نخبا فاسدة ونسبة قليلة جدا من المغاربة تستحوذ على الثروة- فيديو 

اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب، أن بعض الأحزاب تقدم بعض الأشخاص، الذين تحوم حولهم شبهات فساد، وأنجزت تقارير في حقهم.

وأكد المتحدث ذاته، أن النموذج التنموي لا يمكن أن ينجح، وسيكون كسابقيه، اذا لم يتم وضع سياسات عمومية تتصدى للرشوة، والريع.

وأوضح الغلوسي، أن نسبة قليلة تستحوذ على الثروة بالمغرب، وهناك تفاوت مجالي، وآخر في توزيع الثروة.