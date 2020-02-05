اشتوكة.. حريق “مهول” يلتهم دكاكين سوق “لافيراي” في بيوكرى ويحولها إلى رماد

اندلع حريق مهول، اليوم الأربعاء، في سوق “لافيراي” وسط مدينة بيوكرى في إقليم اشتوكة أيت باها، حيث خلفت النيران خسائر مادية كبيرة، بعد انتشارها بين عدة محلات مجاورة للسوق، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

واستنفر الحريق مختلف السلطات المحلية، والإقليمية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية، الذين حضروا إلى عين المكان، من أجل الحد من خطورة الحادث، والحيلولة دون امتداد الحريق، وحضر، أيضا، عامل إقليم اشتوكة أيت باها، حسب صور نشرتها صفحات محلية.

وحسب الصفحات المحلية في إقليم اشتوكة أيت باها، فإن المواد البلاستيكية القابلة للاشتعال بسرعة مكنت ألسنة اللهب من الانتشار السريع، ما جعل رقعة الحريق تتسع بشكل كبير.

ولا تزال أسباب الحريق المفاجئ، الذي أتى على دكاكين سوق المتلاشيات والأفرشة المستعملة، والتجهيزات، مجهولة إلى حدود الساعة، في وقت عبر فيه التجار وزوار السوق عن قلقهم من تكرار الحادث، في الأيام المقبلة.