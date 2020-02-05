مكونات الرجاء سعيدة بشفاء المشجع “السيمو” من السرطان

عبر مسؤولو فريق الرجاء الرياضي، من خلال الصفحة الرسمية للفريق على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، عن سعادتهم بشفاء المشجع الرجاوي “السيمو” من السرطان. ونشرت الصفحة الرسمية للفريق تدوينة كتبت فيها” تلقى نادي الرجاء الرياضي ببالغ البهجة نبأ شفاء المشجع الوفي محمد ” السيمو”. وتابع الفريق من خلال الصفحة ذاتها ” نشكر الله عز وجل وندعوا للمشجع “السيمو” بموفور الصحة والعافية، كما نتمنى الشفاء لكل المصابين بهذا الداء الخبيث”.

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