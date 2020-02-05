مندوبية التخطيط تسجل انخفاض معدل البطالة الوطني بشكل طفيف في 2019 وارتفاعه بالقرى

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، عن حصيلة مناصب الشغل المحدثة في المملكة خلال سنة 2019، مسجلة حدوث انخفاض طفيف لمعدل البطالة بقيمة خلال هذه السنة.

وحسب مذكرة أصدرتها المندوبية اليوم الأربعاء، حول سوق الشغل، فقد شهد الإقتصاد الوطني خلال 2019 إحداث 165 ألف منصب شغل صاف، وذلك نتيجة إحداث 250 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 85 ألف بالوسط القروي.

وحول توزيع مناصب الشغل على القطاعات الإقتصادية، قالت المندوبية إن قطاع الخدمات قد أحدث 267 ألف منصب شغل، يليق قطاع البناء والأشغال العمومية بـ24 ألف منصب، وقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية، بـ17 ألف منصب شغل، في حين عرف قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقدان 146 ألف منصب.

وذكرت المندوبية بأن عدد العاطلين في الوسط الحضري قد تراجع خلال هذه السنة بما مجموعه 33 ألف شخص، مقابل ارتفاع العاطلين بالقرى بـ3 آلاف شخص، ما يعني تراجع العدد الإجمالي للعاطلين بـ30 شخص على المستوى الوطني، ليصل إلى إلى مليون و107 ألف عاطل.

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وهكذا، وحسب المعطيات ذاتها فقد انتقل معدل البطالة، من 9.5 بالمائة إلى 9.2 بالمائة على المستوى الوطني، حيث انتقلت هذه النسبة بالوسط الحضري من 13.8 بالمائة إلى 12.9 بالمائة بالوسط الحضري ، فيما ارتفع من 3.6 بالمائة إلى 3.7 بالمائة بالوسط القروي.

ويبقى هذا المعدل مرتفعا في صفوف النساء بـ13.5بالمائة وحاملي الشهادات بـ15.7بالمائة والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة ب.24.9 بالمائة.