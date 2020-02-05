انتصر الحب.. سناء عكرود تتجاوب مع نداء طليقها ويعلنان عودتهما إلى بعض

أعلن الممثلان، محمد مروازي، وسناء عكرود، اليوم الأربعاء، عودتهما إلى بعض، بعد طلاق لم يدم سوى أشهر قليلة، وذلك بعد أن أعلن مروازي، في منشور له، أمس الثلاثاء، عبر أنستغرام، عن رغبته في الرجوع إليها أمام متتبعيهما.

وبلغ مروازي مراده بمساعدة شقيقتي سناء عكرود؛ سعاد، وشهرزاد، والمتتبعين لحسابه، الذين تفاعلوا بإيجابية مع منشوره، ليلة أمس.

وشارك مروازي، اليوم الأربعاء، صورا له مع سناء عكرود، معلنا عودتهما، وقال: “شكرا سعاد… شكرا شهرزاد… شكرا المغاربة، والجزائريين، والتوانسة على رسائلكم. سناء كانت طلبات مني بكل احترام، وبكل إنسانية نوقفوا علاقتنا الزوجية، لأنها، بعد مرور 10 سنوات على الزواج أرادت أن ترتاح وأن … وأن… فوافقتها على ذلك”.

وأضاف مروازي أنه كان خائفا من فرضية ضياع سناء عكرود منه، لذلك وضعها أمام الأمر الواقع بمنشوره على أنستغرام.

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وشكر مروازي كل من ساعده في العودة إلى زوجته، وأم أبنائه، موضحا أن كل شيء على ما يرام، مضيفا:” أحبو بعضكم حتى في الفراق ولا تيأسوا، فأنتم لا تعرفون ما يخبئه المستقبل. سلام الله عليكم” .

وكانت سناء عكرود قد أعلنت انفصالها عن محمد مروازي، في شتنبر الماضي، معبرة عن حرصها وطليقها على أن يكون الاحترام والمودة حاضرين في علاقتهما، على الرغم من الفراق، لكن سرعان ما عادا ليواصلا رحلة الحياة معا.