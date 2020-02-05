الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 19 فلسطينيا في مواجهات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، 19 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، رافق ذلك مواجهات في عدة أنحاء، واعتداءات على المواطنين، وتخريب داخل المنازل.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن سبعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في الخليل وهم: رئيس بلدية بيت كاحل، معين محمد زهور، وعلي عيسى عوض (30 عاما) وهو أسير سابق، وعبد الله عيسى أبو هاشم (19 عاما)، وأحمد يوسف حسن عقلم (17 عاما)، ومهدي إبراهيم أبو مارية (16 عاما)، وجهاد جميل أبو حماد، ومحمود فارس النتشة.

وأضاف أن خمسة مواطنين من عدة بلدات في جنين اعتقلهم الاحتلال وهم: عزمي إياد حسينية، ومحمود عرفات السعدي، ومحمد عصري فياض، وخليل محمد القرم، وبراء توفيق محمود وهو أسير سابق.

يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة مواطنين من نابلس وهم: صلاح الدين دويكات، وساهر جبر حمايل، ومعن عواد وهو أسير سابق قضى سنوات، ومواطنين من محافظة قلقيلية وهما: عبد الهادي شبيطة (40 عاما)، ومحمود غناوي (35 عاما)، ومواطن آخر من بلدة قراوة بني حسان قضاء سلفيت وهو محمد محفوظ مرعي وهو أسير سابق، ومواطن من بلدة بير زيت وهو المواطن أحمد عبد الكريم قعد (33 عاما).

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت، أمس، كل من عبد الله عسيلة (16 عاما)، وحمزة الطويل (15 عاما)، وشادي أبو سنينة من القدس، ومواطن آخر من جنين وهو أيمن محمد زيدان (24 عاما)، والفتى محمد الأسعد (16 عاما) قرب بلدة كفل حارس، قضاء سلفيت.