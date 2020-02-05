- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون شاباً في تعز ويرمون جثته بسائلة السعيد والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
قام مسلحون مجهولون بقتل شاب في محافظة تعز وسط البلاد.
وقال شاهد عيان، إن مسلحين مجهولين قاموا بقتل الشاب أسامة عارف.
وبحسب الشهود فإن المسلحين رموا جثته في سائلة السعيد في منطقة عصيفرة وتم نقلها لمستشفى الروضة وسط المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون يقتلون شاباً في تعز ويرمون جثته بسائلة السعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.