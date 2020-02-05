شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون شاباً في تعز ويرمون جثته بسائلة السعيد والان مع التفاصيل

الأربعاء 5 فبراير 2020 قام مسلحون مجهولون بقتل شاب في محافظة تعز وسط البلاد.

Advertisements وقال شاهد عيان، إن مسلحين مجهولين قاموا بقتل الشاب أسامة عارف. وبحسب الشهود فإن المسلحين رموا جثته في سائلة السعيد في منطقة عصيفرة وتم نقلها لمستشفى الروضة وسط المدينة.

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