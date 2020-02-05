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شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: قتلى من حزب الله وإيران ضمن 300 صريع بصفوف الحوثيين والان مع التفاصيل
الأربعاء 5 فبراير 2020
كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريحات صحفية، عن أن من بين القتلى الذين يتساقطون في صفوف المليشيات الحوثية خبراء من مليشيا حزب الله وإيران، فضلا عن قيادات عسكرية بارزة.
وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية شيعت أكثر من 300 قتيل سقطوا في 6 محافظات يمنية، بينهم قيادات عسكرية بارزة وخبراء من حزب الله اللبناني ومليشيا الحرس الثوري الإيراني.
ونشرت وسائل إعلام حوثية، خلال الأيام الـ3 الماضية، لقطات لتشييع 300 قتيل قالت إنهم سقطوا في صنعاء ومأرب والجوف وتعز وصعدة والضالع.
وأشار وزير الإعلام الإرياني إلى أن المليشيا الحوثية تزج بعناصرها في محارق الموت غير آبهة بحياتهم وتوهم أسرهم أنها تحقق انتصارات، فيما هي تضحي بهم في مغامرات ومعارك خاسرة.
وجاءت محافظة صنعاء كأكثر المحافظات التي زج الحوثيون بأبنائها في المعارك، حيث تم تشييع أكثر من 40، بينهم 12 قتيلا من قبيلة واحدة.
وقال متابعون إن محافظتي ذمار وحجة من أكثر المدن المتضررة في التجنيد الإجباري الحوثي، حيث شهدتا تشييع 60 قتيلا بالتساوي، فيما توزعت باقي الحصيلة على محافظات صعدة وإب وعمران.
وشنت مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، ضربات موجعة على تجمعات حوثية في أطراف "نهم" شرق صنعاء ومحافظتي الجوف ومأرب، وكبدتهم عشرات القتلى والجرحى.
وكانت مليشيا الحوثي قد صعدت عسكريا الأسبوع الأخير من يناير/كانون الثاني الماضي، وذلك بحشد مئات المسلحين إلى أطراف نهم والجوف ومأرب، في تقويض لعملية السلام التي يقودها المجتمع الدولي.
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