شكرا لقرائتكم خبر عن تحت حراسة قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 43 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم”، وصولًا إلى مصلى باب الرحمة.