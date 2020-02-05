شكرا لقرائتكم خبر عن تحت حراسة قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بأن 43 مستوطنًا، تجولوا في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شروحات حول “الهيكل المزعوم”، وصولًا إلى مصلى باب الرحمة.
كانت هذه تفاصيل خبر تحت حراسة قوات الاحتلال.. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون «الأقصى» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.