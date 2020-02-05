شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الموضوعات مع «ساركوزي» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، رئيس الجمهورية الفرنسية السابق نيكولاس ساركوزي. وتم خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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