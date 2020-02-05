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لندن تسيّر رحلة إضافية لإجلاء رعاياها من ووهان 

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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تسيير رحلة إضافية الأحد القادم لإجلاء ماتبقى من المواطنين البريطانيين من مدينة ووهان الصينية.

وأوضح وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب في بيان استمرار العمل على مدار الساعة لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة مقاطعة هوبي، على متن رحلات خطوط بريطانية وفرنسية ونيوزيلندية.

كما أعلن راب عن إن وزارة الخارجية البريطانية ستقوم باستئجار رحلة ثانية ونهائية إلى المملكة المتحدة لمساعدة جميع الرعايا البريطانيين وعائلاتهم على مغادرة إقليم هوبى, داعياً جميع المواطنين الموجودين هناك إلى التسجيل ضمن كشوفات الوزارة إذا كانوا يرغبون في المغادرة على متن تلك الرحلة.

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