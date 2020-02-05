شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ الأمريكي يتجه لتبرئة «ترامب» والان نبدء بالتفاصيل
يتجه مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء صوب تبرئة الرئيس دونالد ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.
ويواجه ترامب، وهو جمهوري وثالث رئيس أمريكي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتا في الرابعة مساء (2100 بتوقيت جرينتش) يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.
وعلى الرغم من أن التصويت سيكون تاريخيا فإنه لا يوجد شكوك تذكر بشأن نتيجته نظرا لأنه لم يعلن أي من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين البالغ عددهم 53 أنه سيصوت لصالح إدانة الرئيس.
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