تضامن عالمي مع الصين لمواجهة "كورونا"

واصل قادة دول العالم تضامنهم مع الصين، لدعم جهودها لمواجهة فيروس كورونا الجديد، معربين عن رغبتهم في تقديم الدعم الطبي للحد من انتشار الوباء.

وتلقى الرئيس الصيني شي جين بينج رسالة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعرب فيها عن مواساته للعائلات الصينية التي تعاني الألم والخسارة بسبب الوباء، بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية في نسختها الإنجليزية.



وأكد بوتين استعداد الشعب الروسي لتقديم الدعم لأصدقائهم الصينيين، وأن وزارات الحكومة في روسيا ستبقي على تعاون وثيق مع نظرائهم في الصين، للقضاء على التهديد المشترك الذي يواجه كلا البلدين.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن الصين تحت قيادة الرئيس من تقليص انتشار الفيروس من خلال اتخاذ تدابير صارمة، وإبقاء الخسائر عند الحد الأدنى.

كما أعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في رسالة، السبت، عن مواساته للصين فيما ألم بها، معبراً عن دعمه لجهود البلاد لمنع انتشار المرض والسيطرة عليه.

وقالت الصحيفة إن الزعيم الكوري الشمالي أعرب كذلك عن إيمانه القوي في أن يفوز الحزب الحاكم في الصين والحكومة في المعركة ضد فيروس كورونا تحت قيادة شي جين بينج.

من جانبه، أثنى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على الطريقة الفعالة التي تعامل بها قادة الصين مع الوباء.

ووصف بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية إجراءات الصين بأنها "شجاعة ومنقطعة النظير"، مشيراً إلى أن بيلاروسيا ستوفر إمدادات طبية لمساعدة الصينيين في نضالهم ضد الفيروس.

أما رئيسة نيبال بيديا ديفي فأشادت بجهود الصين الاستثنائية في مواجهة فيروس كورونا.

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وقالت إن بلادها تثمن عمل قادة الصين وتدعمه، معربة عن شكرها للصين لحماية المواطنين النيباليين الموجودين داخل حدودها.

كما تلقى الرئيس الصيني خطاباً من رئيس أذربيجان إلهام علييف، قال فيه إنه في هذه الأوقات الصعبة المؤقتة، يتضامن شعب أذربيجان مع شعب الصين الصديق، معرباً عن استعدادهم لتقديم أي مساعدة.

وخلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، الجمعة، دعا وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار لإجراء تقييم موضوعي ورشيد للوباء؛ لتجنب أي أفعال من شأنها تعقيد الوضع.

ويوم الجمعة، أعرب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشى خلال محادثة هاتفية مع نظيره الصين عن دعمه القوي لجهود البلاد في احتواء فيروس كورونا الجديد، مشيداً باستجابة الصين السريعة والفعالة تجاه الأزمة، فيما تحاول دول أخرى خلق حالة هلع تعارضها باكستان بشدة.

والإثنين الماضي، أكدت دولة الإمارات تضامنها مع الصين في مواجهة ما تشهده من انتشار لفيروس "كورونا" الجديد في بعض المدن الصينية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، إن دولة الإمارات قامت وبناء على توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وفي ظل الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين البلدين، بالتنسيق مع الجهات المعنية في جمهورية الصين الشعبية الصديقة، للعمل معاً لتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.

وأضاف البيان أن الإمارات على استعداد كامل ومستمر لتسخير الموارد والإمكانيات المتاحة لديها، للمساهمة القصوى في دعم الجهود الصينية الفاعلة.

وسبق ذلك، مساء الأحد، أن توشحت أبرز معالم ومباني دولة الإمارات وفي مقدمتها أعلى مبنى في العالم "برج خليفة" ومبنى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بألوان العلم الصيني، تضامناً مع بكين جراء تفشي فيروس "كرونا الجديد".

وفي حملة التضامن مع الصين أضيء في أبوظبي على مباني "الكابيتال جيت" وسوق أبوظبي العالمي وفندق قصر الإمارات وجسر الشيخ زايد علم الصين.



أما في مدينة دبي فقد تمت إضاءة برج خليفة وبرج العرب بالعلم الصيني، وفي مدينة العين أضيء استاد الشيخ هزاع بن زايد الرياضي بالعلم الصيني.