البرهان يدافع عن لقاء نتنياهو: نتوقع فوائد كبيرة

دافع رئيس المجلس السيادي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عن لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أوغندا، الإثنين الماضي.



وقال البرهان، خلال لقاء عدد من الصحفيين السودانيين، إن اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سيعود بفوائد كبيرة للسودان، وإنه جرى بترتيب من الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس المجلس السيادي بالسودان أن اللقاء جاء بدون أي مطالب أو شروط مسبقة، وسيسهم في اندماج السودان بالمجتمع الدولي، وأنه جرى بترتيب من الولايات المتحدة.

وأكد أن هناك محادثات تحضيرية سبقت اللقاء بثلاثة أشهر تمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي.

وأوضح رئيس المجلس السيادي بالسودان، أن اللقاء جاء بدون أي مطالب أو شروط مسبقة، وسيسهم في اندماج السودان بالمجتمع الدولي، وتابع قائلاً: "دعوتي لزيارة واشنطن واللقاء مع نتنياهو مرتبطان ببعضهما".

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وأكد رئيس المجلس السيادي بالسودان، أن قوى الحرية والتغيير ليست معترضة على الخطوة، ولكن اعتراضها على عدم التشاور حولها قبل إتمام اللقاء.

وأضاف البرهان أنه تم الاتفاق مع نتنياهو على عبور رحلات شركات الطيران الدولية القادمة من إسرائيل بالأجواء السودانية ‎ما عدا شركة "العال".

والإثنين الماضي، غادر البرهان العاصمة السودانية الخرطوم، متوجهاً إلى كمبالا في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً؛ حيث استغرقت ساعات.

وأصبح البرهان ثاني مسؤول سوداني كبير يلتقي مسؤولين إسرائيليين، بعد لقاء الرئيس الأسبق جعفر نميري برئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، حين كان وزيراً في حكومة مناحم بيجن، بحسب "سي إن إن".

توافق بهيئة الأركان

وعقب اللقاء، أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي بالسودان، الفريق شمس الدين كباشي، توافق هيئة الأركان العليا بالبلاد على مخرجات لقاء البرهان ونتنياهو.

وقال كباشي، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن هيئة الأركان العليا عقدت اجتماعاً لمناقشة مخرجات لقاء "البرهان-نتنياهو"؛ حيث توافقت على نتائج زيارة رئيس المجلس السيادي لأوغندا ولقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ورأت الهيئة أن مخرجات لقاء رئيسي المجلس السيادي السوداني والوزراء الإسرائيلي في العاصمة الأوغندية كمبالا، تحقق المصلحة العليا للبلاد وتعمل على إنجاح الفترة الانتقالية.